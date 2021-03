Barlak; oto yıkamada araçlara seramik yapıyor, pasta cila atıyor

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce eşinden boşanan Fatma Barlak (52), 9 yıldır işlettiği oto yıkamacıda 3 çocuğunun geçimini sağlayıp 2 kişiyi de istihdam etti. Oto yıkamacıda araçlara, pasta cila, seramik kaplama da yapan Barlak'ı gören müşterileri, önce şaşırıyor ardından da aldıkları titiz hizmetten dolayı mutlu ayrılıyor. Barlak, işini sevdiğini ve erkek mesleği olarak görmediğini söyledi.Eşinden 10 yıl önce boşanan 3 çocuk annesi Fatma Barlak, bir arkadaşının tavsiyesiyle oto-yıkama işi yapmaya karar verdi. İŞKUR tarafından açılan `İşbaşı Eğitimi Programı'na katılan Barlak, 4 aylık eğitimin ardından aldığı sertifika ile bir otomotiv firmasının oto-yıkama bölümünde bir yıl çalıştı. Pasta, cila ve seramik kaplama konusunda tecrübe edindikten sonra Bodrum´da kendi oto yıkama dükkanını açtı. Yıkama dışında seramik kaplama ve pasta cila işini de ekleyen Barlak´ın yanında şimdi biri kadın 2 personel çalışıyor.

`EVİNDE TORUN BÜYÜT DEDİLER´

Kendisini otomobil yıkarken ya da pasta cila ile seramik kaplama yaparken görenlerin şaşırdığını belirten Barlak, bunu bir erkek mesleği olarak görmediğini söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden Barlak, "Oto yıkama işini yapmamı önerdiklerinde şaşırmıştım. 'Bir kadının araba ile ne işi olur?' diye düşünüp, tereddüt ettim. Ancak daha sonra bir otomotiv firmasında çalışmaya başladığımda ustalarım işimi beğendi" dedi. Dükkanını ilk açtığı yıllar karşılaştığı tepkiler hakkında ise şunları anlattı:

"İlk mesleğe başladığımda oğlum yaşındaki çocuklar, 'Abla burada ne işin var? Git evinde torun büyüt' dediler. Ama yılmadım, 'Bu işi yapacağım' dedim. İlk zamanlar, hep detay işleri verildi, pasta cila gibi. O gün gelen bir müşteriye otomobilini, hatasız bir şekilde pasta cila yapıp teslim ettim. Ustam, tebrik etti. O gün karar verdim ve 'Herkes kendi çocuğunu kendi büyütsün. Ben bu işi yapacağım' dedim. İşimdeki 3'üncü günümde makine ile bağım adeta aşka dönüştü. İşime dört elle sarıldım, kendimi geliştirdim. Eğitimlere katılarak detayları öğrendim. Bu iş derya gibi. Eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Meşakkatli bir iş; ben seviyorum."

'MÜŞTERİLERİMİN MUTLULUĞU ÖNEMLİ'

Eline makineyi alıp, işe başladığında dünyadan koptuğunu söyleyen Barlak, "Aracını getiren müşterilerin kendisini görünce, 'Abla sen mi yapacaksın?' diye soruyor. Ancak teslim alırken, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Artık pek çok müşterim, benden başka kimsenin araçlarını temizlemesini istemiyor. Aracı teslim ettiğimde, müşterinin yüzünde gördüğüm o tebessüm ve memnuniyet bütün yorgunluğumu unutturuyor" diye konuştu.

'HER GÜN KADINLAR GÜNÜ OLMALI´

Hemcinslerinin Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Barlak, "Her gün Kadınlar Günü gibi kutlanmalı. Türk kadını, gerçekten çok mücadeleci ve emekçi. Tavsiyem; asla kadınlar hedeflerine ulaşmak için mücadelen vazgeçmesin. Kadınların bir hayali olmalı. Artık hayatın her alanında olan kadınlar işlerini severek yapmalı" diye ifade etti.

'ARACIMIZI RAHTALIKLA TESLİM EDİYORUZ'

Restoran işletmecisi evli 3 çocuk babası Aydın Peker uzun süredir tanıdığı Fatma Barlak'a güvendiğini belirtti. Peker, "Aracımızı şefkatli ellerine teslim ediyoruz. Bir annenin çocuğuna baktığı gibi işine özen gösteriyor. Temiz ve titiz işçiliğiyle bizi mutlu ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

