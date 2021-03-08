Datça'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılan 200´ü aşkın kadın slogan atıp, müzik eşliğinde şarkı söyleyerek halay çekti.Datça Kadın Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, 200'ü aşkın kadın katıldı. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizlerle alanda toplanan kadınlar, "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, inadına isyan, inadına özgürlük. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Asla yalnız yürümeyeceğiz" biçiminde slogan atıp müzik eşliğinde şarkı söyleyip, halay çektiler. Gösteri yapan kadınlara erkeklerin de verdiği destek dikkat çekti.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Datça Kadın Platformu adına Zehra Düzgüneş (60) tarafından okunan ortak basın açıklamasında, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların baskıya, zulme, eşitsizliğe ve sömürüye karşı dayanışma ve mücadele günü olduğu hatırlatıldı. Kadınlara yönelik şiddete karşı önlemlerin artırılması istenildi.

İLK SERGİSİNİ AÇTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 1´nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Özlem Kılınç da ilk kişisel resim sergisini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtı. Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar yaptı. Kılınç'ın 21 eserinin yer aldığı sergi, bir gün süreyle açık kalacak.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-03-08 15:07:10



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