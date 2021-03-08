Jandarma günlerce iz sürdü, suçluyu yakaladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eşen Jandarma Komutanlığı ve Fethiye’nin dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timleri, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçu nedeniyle hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın ilçeye bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde bulunan akrabasına geleceği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.