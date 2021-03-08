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Marmaris'te 20 sivil toplum kuruluşu kadın hakları için yürüdü

DHA

Marmaris'te 20 sivil toplum kuruluşu kadın hakları için yürüdü


Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kadınlar, erkeklerin de katılımıyla '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında pankart ve sloganlar eşliğinde yürüdü.
Marmaris Kadınlar Platformu öncülüğünde 20 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında yürüyüş düzenledi. Atatürk Caddesi'nde toplanan kadınlar, 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Kadına şiddete hayır', 'Kadınlar eşit yaşayacak' yazılı pankart açtı. Çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan gruba, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP ve İYİ Parti üyeleri ile erkekler de destek verdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen etkinlikte, motosikletli kadınlar, polis eskortu eşliğinde, "Eşit haklar istiyoruz", "Sessiz kalma suça ortak olma" sloganları atarak, yürüyüşe geçti. Yaklaşık 5 kilometre boyunca ilçenin ana arterlerinde yürüyen grup, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşünü tamamladı. Burada, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.  
`KADIN, HAKLARIYLA KADINDIR´
Marmaris Kadın Platformu adına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris İlçe Başkanı Dilay Uçar, merhum ozan Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insan biz insanoğlu' sözüyle konuşmasına başlayıp, "20 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Marmaris Kadın Platformu olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak ve anmak için bir araya geldik. Kadınlar, ülkenin sosyal ve siyasi gelişmesini sağlamak için büyük rol oynar. Şüphesiz ki dünyanın var oluşundan bu yana kadınların her gelişmede önemli bir katkısı var. Kadın, haklarıyla kadındır. Bugün tarih boyunca hak ve özgürlükler başta olmak üzere kadınların, emeği için verdiği mücadelenin ciltler dolusu kitaplara sığmayacak günüdür. Kadınların her alanda haklara sahip olması ve kalkan ellerin cezasız kalmaması için mücadelemiz devam edecektir. Tüm kadınlarımızın gününü kutlar, sağlık ve huzur dolu yıllar dilerim" dedi.
Daha sonra bir süre, "Sessiz kalma, suça ortak olma" sloganları atan kalabalık, dağıldı. Etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy açılan stantlarda kadınlara çiçek dağıttı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-03-08 17:22:46

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