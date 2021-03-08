Muğla’da Mercan Hatıra Ormanı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mercan Hatıra Ormanı oluşturuldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında Muğla’da "Mercan Ormanı" oluşturuldu. 8 Mart Mercan Hatıra Ormanı’na fidanlar kadınların geniş katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Muğla Marmaris karayolu Sakar Geçidi üzerinde 9 Eylül 2020 de meydana gelen orman yangınında zarar gören alana oluşturulan “Mercan Ormanı” na defne, fıstık çamı, servi ve delice zeytin türlerinden 500 adet fidan dikildi. Etkinlik sonunda katılımcılara fidan dağıtımı da yapıldı.

Fidan Dikim etkinliğine Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Tarım Orman İl Müdürü Barış Saylak, AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tına Yüksek ve kurumlarda çalışan kadın personeller katıldı.

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