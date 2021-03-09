Yaşlıların aşı olabilmesi için polis ekipleri seferber oldu

Ülke genelinde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seferber oldu. Polis tarafından ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların önce randevusu alındı, ardından yaşlılar ekip otosu ile yeni tip korona virüs (Covid19) aşısına götürülüp evine getirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yalnız yaşayan ve Covid19 aşılarını yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için çalışma başlattı. Aşı olmak için randevuları alınan 78 yaşlarındaki Tursun Barutçu ile Gündüz Kur, Fethiye Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından evlerinden alındı.

Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ek binasına getirilen yaşlılar, aşılarının yapılmasının ardından yaklaşık yarım saat müşahede altında tutulduktan sonra evlerine bırakıldı. Polisin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tursun Barutçu, "Allah devletimizden, polisimizden razı olsun" dedi.

Polisin yardımı ile aşı olanlardan Gündüz Kur ise uzun yıllar Almanya'da yaşadığını, 2004'ten bu yana Fethiye'de ikamet ettiğini belirterek "Bize aşı olma imkanı tanıyan Sağlık Bakanlığı'na ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Polisimiz beni evimden alıp aşımı yaptırdı. Çok memnun oldum. Ne mutlu bana. Herkese de aşı olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.