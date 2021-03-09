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Bodrum'da 40 ülkenin katılımıyla Uluslararası güzellik yarışması düzenlenecek

İHA

Bodrum'da 40 ülkenin katılımıyla Uluslararası güzellik yarışması düzenlenecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Mayıs02 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Güzellik yarışmasına 40 ülkeden katılım sağlanacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Montenegro iş birliğinde düzenlenecek olan güzellik yarışması 24 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa, Balkanlar ve Asya ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeden katılım sağlanacak olan yarışmada güzeller Bodrum'un tanıtımına da katkı sağlayacak. Montenegro’dan Bodrum’a gelen ekip Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve BOTAV ile görüştü. Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya’nın girişimleri ile Bodrum’a getirilen yarışma için Bodrum Belediyesi ve BOTAV kolları sıvadı.
"Bodrum'u dünyaya duyuracak"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu tür etkinliklerin Bodrum tanıtımı için faydalı olacağını ifade ederek “Bodrum’da bu tür etkinliklerde bakış açımızı değiştirdik artık. Bodrum’da bir etkinlik olacaksa uluslararası olacak ve ses getirecek etkinlikler olacak. Bu etkinliğin Bodrum’u tanıtacağına inanıyorum. Güzellik yarışmasını Karadağ ile birlikte organize ediyoruz. Yaklaşık 40 ülkenin katılacağı bir yarışma olacak. Türkiye’nin ve Bodrum’un sesini dünyaya duyuracak bir etkinlik olacak. Bu yarışmayı çok önemsiyoruz ve destek veriyoruz” dedi.

Güzellik yarışmasını düzenleyen Ilda Beganovic Bodrum’da güzellik yarışmasını düzenleyeceklerini söyleyerek “Bizim Bodrum’a ilk gelişimiz bizi Bodrum’da misafir eden Bülent Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim güzellik yarışmamızın ismini Miss superstar world 2021olarak belirledik. Bu yarışmaya en az 25 güzel, en fazla 50 ülkenin güzelleri katılacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüştük. Bizi misafir ettiler ve çok güzel geçen bir görüşmemiz oldu. Biz daha öncede Karadağ’da faaliyet gösteren bir ajansız. Dünya genelinde şuana kadar 20 civarı Güzellik yarışması düzenledik. Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde ve birçok farklı ülkede Güzellik yarışması düzenledik” ifadelerini kullandı.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya İse Montenegroda da iş yapıyorum orda böyle bir etkinlik olacağını duydum görüşmeler yaptıktan sonra Bodrum tanıtımına faydası olacağını düşünerek güzellik yarışmasının burada yapılmasını için girişimlerde bulundum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Tanıtım Vakfı ile görüştük. Başkan Aras ve BOTAV destek olacaklarını söylediler. Bizde Montenegro’da bir ekip ile Bodrum Belediye Başkanını ziyaret ettik. Başkan Aras ile toplantımızı yaptık gayet olumlu geçti. 25 ila 50 ülke arasında katılım olacak. Balkan ülkelerinden, Avrupa ülkelerine, Asya ülkelerinden Amerika’ya kadar birçok ülkeden güzel bu yarışma için hazırlanıyor. Birçok ülkede daha önceden bu gibi etkinlikler yapmışlar ve başarılı olmuş bir ajans. Bodrum’a katkısı olacağına inandığım için aracı oldum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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