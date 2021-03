Bodrum Belediyesi Türkan Saylan Spor Kompleksi açıldı

20202021 THF Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde namağlup lider, EHF Avrupa Kupası’nda ise yarı finale yükselen Yalıkavakspor’un antrenmanlarını yapıp maçlarını oynayacağı yeni çok amaçlı spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye başkanlığına vekalet eden Meclis Üyesi Ayşenaz Gültekin Öncel, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, hayırsever iş insanı Coşkun Aras, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen ile yöneticiler, hentbol takımı oyuncuları ve spor severler katıldı. Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açılış törenini birçok vatandaş izledi.



Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle hayırsever iş insanı Coşkun Aras tarafından yaptırılan Yalıkavak Spor Salonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde hizmete girdi. Spor kompleksine; Türkiye'de eğitim, sağlık ve daha birçok konuda büyük emeği geçen, yerel ve uluslararası sayısız başarılı çalışmaya imza atan, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı verildi.



Yönetim Kurulu ile birlikte uzun yıllardır süregelen planlı çalışmalar sonucunda kadın hentbol takımının şu anda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da zirvede yer aldığını belirten Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, “2007 yılında kulübümüz kurulduğunda, hentbol branşı açıldığı zaman çok zor süreçlerden geçerek, beton zeminlerde çim sahalarda çalışmalarımızı gerçekleştirerek bu noktalara geldik. Bu noktaya gelmemizde emeği olan birçok kişi ve kurum var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bu yıl oynadığımız tüm maçlarda galip geldik, bu başarıyı sporcularımız ve teknik kadromuz her gün çalışarak elde ettiler. Belki bu başarılar gün gelecek unutulacak ama belediye başkanımız Ahmet Aras’ın ve iş insanı Coşkun Aras’ın katkılarıyla yapılan bu tesis hiçbir zaman unutulmayacak, her zaman akıllarda kalacak. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kültür ve sosyal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tesisimizin 5 ay önce temeli atıldı. 10 yıl sonra burasının tekrar betonarme inşaatını sağlayacak kadar temeli sağlam. Brandasının 10 yıl garantisi olmakla birlikte, tesis zemini Avrupa standartlarına uygun yapıldı. Tesisimizin toplam maliyeti, fitness salonları da dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyon civarında. Bu tesisi Sayın Coşkun Aras’ın katkılarıyla elde etmiş olduk. Sayın Coşkun Aras, benim uzun yıllardır Ankara’dan tanıdığım bir dostum. Bana Ankara’da bir yüzme havuzu ya da bir kreş yapma hayali olduğunu bahsettiğinde, biz bunu Bodrum’a kazandıralım diyerek kendisinden rica ettim. O da bizleri kırmayarak çok sevdiği Yalıkavak’a bu tesisi kazandırmış oldu. Bu tesiste herkesin bir katkısı var, ben inanıyorum ki hentbol takımımız birçok başarıya bu tesiste imza atacaktır. Tesisimizin Türk sporunu hayırlı olmasını temenni ediyorum”



Böyle bir fırsatın kendilerine verildiği için çok mutlu olduklarını ifade eden hayırsever iş insanı Coşkun Aras, “Bu fırsatı Bodrum’a ve Bodrumlu gençlere armağan etmek istedik. İnanıyorum ki özellikle Yalıkavakspor Hentbol Takımı burada çok kupalar kazanacak. Bu yıl da bu başarıların başlamasını temenni ediyorum, tesisimizin Bodrum’a hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



Bu açılışın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yetiştirebilmek için herkesin büyük çaba sarf ettiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’da güçlü kadınlar var ve ben mikrofonu bu güçlü kadınlardan birine bırakmak istiyorum. Ben susacağım ve kadınlar konuşacak. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli, kadına şiddeti önlemek çok önemli. Bugün biz bunları yapabiliriz ama bir taraftan sokakta kadınlar öldürülüyor. Bunların da inşallah bir an önce son bulmasını istiyoruz. Hep birlikte bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için ben genç meclis üyesi arkadaşımız Ayşenaz Öncel’e mikrofonu bırakıyorum” diye konuştu.



Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, “Bodrum'un ve Türkiye'nin gururu Kadın Hentbol Takımımız ligde namağlup liderliğini sürdürürken Avrupa'da da yarı finale adını yazdırdı. Bizlere yaşattığınız bu gurur karşısında ne yapsak azdır. Yalıkavaksporumuzun genç kadın sporcularına destek olmak, en iyi şartlarda hazırlıklarını yapabilmeleri ve altyapıya kazandırılacak genç kızlarımızın daha iyi şartlarda antrenman yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla hayırsever iş insanı Coşkun Aras'ın destekleriyle bu spor kompleksi tamamlandı. Mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 18 bin metrekare üzerine inşa edilen Türkan Saylan Spor Kompleksi 1860 m2 kapalı alana sahip. 152 kişilik tribün kapasitesi ve 800 m2 hentbol sahası bulunan bu örnek çalışma sadece 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Spor kompleksimizde ayrı bir balon çatı içinde kondisyon salonu bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çevre kilit parke döşemesini yaptığı kompleksin peyzaj düzenlemesi ise Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Böyle bir tesisi bize kazandırdığı için hayırsever iş insanı Sayın Coşkun Aras’a belediyemiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Tesisin açılışıyla ilgili 2 önemli noktayı belirtmek gerekir. Birincisi sporun önemi. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması için, beden ve ruh sağlığı için sporun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle pandemi döneminde bir yürüyüş bile yapabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza hem merkezi idare olarak hem de yerel yönetimler olarak spor yapabilecek tesisleri kazandırmak sorumluluğumuz var. İkinci konu da bu tesisin yapılış şeklidir. Elbette devletimiz ve mahalli idaremiz hep birlikte bu ve benzeri tesisleri yapabilir. Ama okul, spor ve sağlık tesisi gibi yerlerin hayırseverlerimiz tarafından yapılmasının ayrı bir güzelliği ve anlamı var. İnsanoğlu fanidir ancak memlekete ve millete kazandırılan kalıcıdır. Aras ailesini tebrik ediyorum, Allah onlara daha bol kazanç versin ve böyle güzel şeylerin devamını getirsinler. İlçemiz ve çocuklarımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sınırlı imkanlarla büyük başarılara imza atan hentbol takımımızın, yapılan bu tesisle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Bu güzel spor salonunun ilçemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı Coşkun Aras’a, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Aras “Hentbol takımımız daha önce sadece 1 saatlik antrenman için Yalıkavak’tan kalkıyorlardı ve Gümbet Binnaz Karakaya Tesislerine gidiyorlardı. Buna rağmen büyük başarı sağlamışlardı ama şimdi onların konaklama tesislerinin yanı başında çok güzel bir tesise Coşkun Aras sayesinde kavuştuk. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, yenilerini de bekliyoruz kendisinden” dedi.



Gerçekleştirilen açılış sonrası katılımcılar spor tesisini ve fitness salonunu gezdi.



