Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muğla (Fethiye), (DHA)FETHİYE-Antalya Karayolu'nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu'nun Yakabağı mevkisinde 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin aynı aileden oldukları ileri sürülürken, kaza yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Muğla (Fethiye), (DHA)

2021-03-09 17:59:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.