

Tolgahan KAYLI/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, FethiyeAntalya karayolu Yakabağ mevkisinde meydana geldi. Makedonya'dan domates almak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenilen Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı TIR, Antalya'dan Fethiye yönüne giderken karşı yönden gelen Mehmet Serter (55) yönetimindeki 07 LH 035 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haleni dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücü Serter ile Ümmühan Alaca (29), Ayşe İkis (59), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca'nın (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza haberi alarak olay yerine gelen otomobildekilerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Jandarma ekiplerinin kaza yeri incelemesi sonrası ölenlerin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapanan karayolu ile, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, TIR şoförü Mladenovski, gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Tolgahan KAYLI

2021-03-09 19:00:53



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