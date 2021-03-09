Fethiye’de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ünal Ö.'nün (56) kullandığı 48 FAM 75 plakalı otomobil Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Babadağ yolunda, yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Özgan, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.