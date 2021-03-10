Bodrum Belediyesi Gündoğan Ek Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı

Bodrum Belediyesi mülkü olan ve yıllardır atıl durumda bulunan Gündoğan Mahallesi'ndeki iki katlı binadaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların hizmetine açıldı.

270 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alana sahip olan ve belediye hizmet birimleri ile Gündoğan Mahalle Muhtarlığının yer aldığı binanın açılış törenine CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, Yavuz Donat, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hayırsever iş insanı Yiğit Boysanoğlu'nun katkıları, Bodrum Belediyesi'nin ilgili birimlerinin çalışmalarıyla tamamlanan Bodrum Belediyesi Gündoğan Ek Hizmet Binası açılışında konuşan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, yaklaşık 4 ay önce Etüt ve Proje Müdürlüğü yetkilileri ile binayı incelemeye geldiklerinde Gündoğan tarihinde önemli bir yeri olan binanın durumunu gördüklerinde üzüldüklerini, belediyenin ilgili birimleri ve iş insanı Yiğit Boysanoğlu'nun katkılarıyla kısa sürede hizmet vermeye hazır hale getirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sorunlar belli, çalışmalar devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gündoğan'da yapılacak çok hizmet olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bodrum'da kapanan belediyelerin bir çok binası var. Bir çok bu şekilde atıl duran ve gerçekten de sosyal hayata kazandırılması gereken yer var. Şimdi önce burayı düzelttik. Eski belediye binasında bulunan kurum, kuruluşlar, muhtarlığımız, zabıtamız ve aynı zamanda emlak servisimiz buraya taşındık sonra orada da bir kültür merkezi inşa edeceğiz. O binayı da Gündoğan'a bir kültür merkezi olarak kazandıracağız."

Başkan Aras: "büyükşehir belediyemiz ile sıkı çalışıyoruz"

Gündoğan'ın en büyük sorunun altyapı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aras, " Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemizle sıkı çalışıyoruz. Yeri belirlenen atık su arıtma tesisinin yerinin maalesef Dünya Bankası tarafından iptal edilmesi ve kredinin başka tarafa kaydırılması söz konusu oldu. Buranın bütün finansman, kredisi, her şeyi hazırdı ama maalesef o problem bizi geciktirdi. Ancak Büyükşehirimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Türkbükü ile entegreli olarak bu problemin de üstesinden gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da sosyal hayata dair yapılacak çok işleri olduğunu belirten Başkan Aras, orta ve dar gelir grubu vatandaşlara yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, katkılarından dolayı iş insanı Yiğit Boysanoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri hizmete açılan Bodrum Belediyesi Gündoğan Ek Hizmet Binası'nı gezdi.



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