62 milyon TL’lik yatırımın 66 km’si tamamlandı Fethiye Ölüdeniz Hisarönü-Ovacık mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 milyon TL’ye malalocak kanalizasyon işinin 66 kilometresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi HisarönüOvacık mevkiinde devam eden 121 kilometrelik kanalizasyon çalışmasının 66 kilometresi tamamlandı. Ayrıca 55 Milyon TL yatırımla arıtma kapasitesi 2 katına çıkacak olan Fethiye atıksu arıtma tesisi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla’da büyük bir alt yapı yatırım hamlesi başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde birçok farklı noktada dev yatırımları hayata geçiriyor.

Özellikle önemli alt yapı eksikliklerinin bulunduğu Bodrum ve Fethiye ilçelerinde ki projeler hızla ilerlerken çalışmaların kısa sürede tamamlanıp Muğla’nın dünyaya açılan bu iki ilçesi modern alt yapı sistemlerine kavuşmuş olacak.

Özellikle tarihinin en büyük yatırımlarının gerçekleştiği Fethiye İlçeside Muğla Büyükşehir Belediyesi 121 kilometrelik kanalizasyon hat çalışmasını sürdürürken, Fethiye’nin 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak olan 2. etap Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmaları da devam ediyor.

66 Kilometresi Tamamlandı

62 Milyon TL yatırım ile Ölüdeniz Mahallesi HisarönüOvacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar 66 kilometre kanalizasyon hattı ile bin 620 adet baca imalatını tamamladı. HisarönüOvacık Mevkii kanalizasyon hattı toplamda 121 kilometre kanalizasyon ve 3 bin 841 adet parsel baca imalatı yapılacak.

Fethiye’nin 20 Yıllık Arıtma İhtiyacı Karşılanacak

Fethiye’de 2. etap Fethiye Atık Su Arıtma tesisinin inşaatı devam ediyor. Mevcutta işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisi çalışmaları tamamlandığında tesis 50.000 m3/gün kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis tamamlandığı zaman 250 bin kişilik nüfusa hizmet verecek planlandı. Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye’nin önümüzdeki en az 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak. Tesis 55 Milyon liraya mal olacak.

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