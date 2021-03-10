Fethiye potada sıkıntılı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda dibe demir atıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kulüpteki mali sıkıntıyı da aşmaya çalışıyor. Muğla temsilcisinde oyuncuların 1.5 aylık alacakları bulunduğu için yaklaşık 2 haftadır antrenmanlara çıkmadıkları öğrenildi. Evindeki son Empera Halı Gaziantep Basketbol maçını hafta içinde takım antrenmanı yapamadan oynayıp sahadan 30 sayı farkla mağlup ayrılan Fethiye'de yabancı oyuncuların boykota bu hafta da devam ettikleri belirtildi. Kadrosunda 5 yabancı bulunan Fethiye son olarak geçen hafta Neal ve Frasier'le yollarını ayırıp Ricky Ledo'yu transfer etmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-03-10 13:03:16



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