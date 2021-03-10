Bodrum'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Fetih Hareketi Filistin'deki seçimlere "tek ve birleşik liste" ile katılmayı planlıyor

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz esrar, 2.5 litre likit esrar, 610 gram eroin ile 155 gram 'ayahuska' adlı zehirli bitki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'a bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada; 1 kilo 250 gram toz esrar, 2.5 litre likit esrar, 610 gram eroin ile 155 gram 'ayahuska' adlı zehirli bitki ele geçirildi. Otomobildeki K.K. ve U.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-03-10 19:37:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.