AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'ndan tarihi Kervansaray için çalışmalar başladı

AK Parti Marmaris İlçe teşkilatı bölgenin kültürel miraslarını gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmini de canlandırmak adına çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Rodos’un fethi için kale yaptırıp 9 ay ikamet ettiği Kale bölgesinde bulunan Kervansaray için görüşmelere başlandı.

Marmaris Ak Parti ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile görüşerek projelerini sunup inceleme ve araştırma çalışmaları yaptı.

Başkan Gökmen "Marmaris’in tarihi dokusunu yansıtan yeni yüzyıla entegre gelişmesi için projeler üretmek gerekir. Bu amaçla çıktığımız yolda, Marmaris’imizin tarihine sahip çıkma gayretiyle ecdadımızın, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Rodos’un fethi için kale yaptırıp 9 ay ikamet ettiği Fetih Şehri Marmaris halkına hizmet etmek boynumuzun borcudur. Kale çevresinde sosyal hizmet, ticaret, devlet iletişimi için yaptırdığı 500 yıllık bu eseri, ecdat yadigarını ayağa kaldırmak, kültür turizmi ve esnafının kalkınması için inceleme ve araştırmada bulunduk. Düşüncemiz aslı iki katlı olan ve şuan atıl durumda bulunan bu kervansaray içerisinde Marmaris’in eksiği büyük bir müze yapılması, ayrıca bölgenin el emeği sanatkarlarının burada iskan edilmesi ve kültürün devamı yeni ustaların gelişmesi için istihdam oluşturmak ve turistlerin mutlaka ziyaret edeceği kültür alanı oluşturmak böylece çarşı esnafına da katma değer sağlamaktır’’ diye açıklamada bulundu.



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