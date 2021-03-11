Marmaris’te fırtına uyarısı

Marmaris Kaymakamlığı, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar; bu akşam saatlerinden sonra (11.03.2021 Perşembe) etkili olmaya başlayacak, Muğla il genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (3961 km/saat) yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (6288 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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