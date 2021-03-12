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Marmaris Kaymakamı Aksoy’un "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” Mesajı

İHA

Marmaris Kaymakamı Aksoy’un "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” Mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Aksoy’u anma günü için bir mesaj yayımladı
Kaymakam Aksoy mesajında, ‘’İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi, manevi her bakımdan sıkıntı içerisine düşmüş olan milletimizin ortak duygusu, ortak inancı ve imkansızlıklara karşı dayanma gücünün sembolü olmuştur. Ömrünü vatana, millete hizmete adamış üstad Mehmet Akif Ersoy’un on kıtaya sığdırdığı bu uyanış destanında, bir milletin yeniden var olması, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır.
Kurtuluş Savaşı’nı İstiklal Marşı’yla adeta abideleştirmiş vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır.” diyerek, onu Türk Milletine armağan etmiştir. Maneviyatı ve edebiyatı böyle eşsiz bütünleştirebilen ve bu kadar güzel ifade eden bir şaire sahip olduğumuz için gurur duymalıyız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın” diye temennide bulunurken, o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret etmiştir. İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden olan süreci ve İstiklal Marşı’nın ruhunda var olan bağımsızlık iradesini belleğimizden silmeyip sürekli canlı tutmalıyız. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u en derin minnet ve şükranla anıyorum’’ dedi.

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