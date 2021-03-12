Milas’ta ele geçirildi Elmastan daha değerli Milas'ta 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda elmastan daha değerli olan bin 500 gram painete taşı ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde KOM Ekiplerince 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda elmastan daha değerli olan painete taşı ele geçirildi. 1 karatı 6070 bin dolar arasında değişen painete taşından bin 500 gram ele geçirilirken 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği Ekiplerince Milas’ta 7 ayrı şahsın kaçak kazı yaptıkları, ikametlerinde tarihi eser ve değerli maden bulundurdukları ve bu tarihi eserlerin satışını yapacakları bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. 5 ayrı adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, bir karatı 6070 bin dolar civarında olan toplamda bin 500 gram elmas taşından daha değerli olan painete taşı ile 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör ve biri yarı otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Ön inceleme raporu için Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü görevlilerine gösterilen painete taşlarının değerli taşlar olduğu 1 karatının 6070 bin dolar aralığında olduğu öğrenilirken, yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.