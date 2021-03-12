Milas’ta ele geçirildi Elmastan daha değerli Milas'ta 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda elmastan daha değerli olan bin 500 gram painete taşı ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde KOM Ekiplerince 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda elmastan daha değerli olan painete taşı ele geçirildi. 1 karatı 6070 bin dolar arasında değişen painete taşından bin 500 gram ele geçirilirken 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği Ekiplerince Milas’ta 7 ayrı şahsın kaçak kazı yaptıkları, ikametlerinde tarihi eser ve değerli maden bulundurdukları ve bu tarihi eserlerin satışını yapacakları bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. 5 ayrı adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, bir karatı 6070 bin dolar civarında olan toplamda bin 500 gram elmas taşından daha değerli olan painete taşı ile 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör ve biri yarı otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Ön inceleme raporu için Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü görevlilerine gösterilen painete taşlarının değerli taşlar olduğu 1 karatının 6070 bin dolar aralığında olduğu öğrenilirken, yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.