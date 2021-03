Marmaris’e yaşam parkı yapılacak

Marmaris Belediyesi, Armutalan Mahallesi’ne 10 dönümlük park yapmak için kolları sıvadı. Yaşam Parkı’nda çocuklar ve büyüklerin keyifli zaman geçirmesi için birçok alternatif yer alacak. Ayrıca kediköpek parkı da yapılacak.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi’ne 10 bin metrekarelik yeni park kazandıracak. Camiavlu mevkiinde, TEİAŞ arkasındaki boş arazide yapımına başlanan Yaşam Parkı’nda çocuklar ve büyüklerin keyifli zaman geçirmesi için birçok alternatif yer alacak. Oturma alanları, çocuk oyun alanları, adrenalin alanı, doğal fitness alanları, teleferik alanı, yürüyüş parkuru, basket ve voleybol sahaları, büfeler gibi birçok unsurun yer alacağı park tamamlandıktan sonra bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacak.

Gölge ağaçları dikilecek

Otopark, doğal tepecikler, piknik masaları da bulunacak parkta gölge, meyve ve süs ağaçları dikilecek. Ayrıca estetik ve fonksiyonel bitkilendirme yöntemi uygulanacak. Projede ayrıca evcil hayvan bağlama bölümleri ile kedi ve köpek parkı da bulunacak. Parkta doğal malzemelerin kullanımına dikkat edilecek. Çocuk oyun alanından fitness alanına kadar tüm ünitelerde doğal ağaç kütükleri kullanılacak.

Yaşam alanı olacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Yaşam Parkı’nın Marmaris’in en büyük parkı olacağını belirterek, “Marmaris’te yaşayan her vatandaşımız her şeyin en güzeline layık. Buradaki boş arazimizi bölge halkının ihtiyaçlarına, taleplerine göre modern bir park alanına dönüştüreceğiz. Adı gibi burası bölge sakinlerimiz için yaşam alanı olacak. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Oktay, arazinin içinde bulunan palmiye ve diğer ağaçların belediye ekipleri tarafından başka parklara nakledildiğini söyledi.

