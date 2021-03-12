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Milas'ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi, şüpheliler serbest bırakıldı

DHA

Milas'ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi, şüpheliler serbest bırakıldı


MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Polis yetkililerinin piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdiği taşın bulunduğu evde yaşayan 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas´ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.  Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.  Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas MUĞLA, (DHA)
2021-03-12 11:04:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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