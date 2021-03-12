Büyükşehir’den ‘Mavi Muğla’ için yoğun mesai Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten itibaren alarm durumuna geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı konusunda önlemler almaya devam ediyor.

Kontrollü normalleşme kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmede, turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında bulunan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Muğla’ için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

2 Bin 670 noktada dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, salgının yayılımının önlenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Muğla’nın 13 ilçesini kapsayacak şekilde devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında, resmi binalar, kütüphaneler, halk sağlığı binaları, üniversiteler, spor tesisleri, camiler, eczaneler, okullar dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bin 670 noktada dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 219 Bin 70 dezenfekte işlemi yapıldı

Covid19 salgını ile mücadelesine her alanda devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en çok kullandığı toplu taşıma araçları, taksiler ve otogarlarda yolcu sağlığını korumak için periyodik olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Salgınla mücadelede geçen 1 yıllık süreçte toplu taşıma araçları, taksi ve otogarlarda 219 Bin 70 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca sosyal medya, billboardlar ile de vatandaşların alınan tedbirlere uyması için gerekli bildirimleri yapıyor.

Başkan Gürün; “Mavi’nin şehri Muğlamıza mavi yakışır”

Muğla’nın mavi, yeşilin yanında sevgi, hoşgörü ve güler yüzlü insan yapısına sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün salgına karşı bilinçli, duyarlı hemşehrileri sayesinde Muğla’nın mavi olacağını ve mavinin de Muğla’ya çok yakışacağını belirtti. Başkan Gürün; “Salgın nedeni ile tüm dünya olduğu gibi ülkemiz, yaşadığımız şehirler de teyakkuz halinde. Bir yıldır mücadele ettiğimiz salgında bir kişinin bile mücadelesinin önemli olduğunu unutmadan hareket etmeli, bireysel, toplumsal tüm tedbirlere uymalıyız. Ülkemizde şehirlerimiz vaka sayılarına ve artışına göre çeşitli renklere ayrıldı. Muğla’mızda turuncu renkli iller arasında. Sevgi, hoşgörü ve güler yüzlü, duyarlı hemşehrilerimizle Muğla’mızı önce sarı sonra mavi yapmak istiyoruz. Çünkü Mavi’nin şehri Muğla’ya mavi yakışır” dedi.

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