İstiklal Marşı’nın 100’üncü yıl hatıra ormanı İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı anısına Muğla’da oluşturulan hatıra ormanına fidanlar dikildi.

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İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 100’üncü yılı anısına gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Muğla’nın Menteşe ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Menteşe Düzeyn mevkiindeki 2 hektarlık sahada oluşturan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 10’üncü yılı Hatıra Ormanı’ fidan dikim törenine Vali Orhan Tavlı ve kurum müdürleri katıldı. 2 hektarlık sahaya 250 sedir, 50 mavi servi ve 10 büyük boy mavi servi dikimi yapıldı.

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