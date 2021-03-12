Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, soluğu Bodrum’da aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca diziden fırsat bulup dinlemek için Bodrum’a geldi. Kaynarca, MilasBodrum Havalimanı'nda VIP Bodrum transfer çalışanları tarafından karşılandı. Çiçekle karşılanan Oktay Kaynarca çiçeği aynı uçakta beraber geldiği bir bayana verdi. Kaynarca’nın yoğun geçen dizi çekimlerinin yorgunluğunu atmak için Bodrum’a geldiği öğrenildi.

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