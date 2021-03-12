Tedavisi tamamlanan eşek, yeni yuvasına kavuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunduktan sonra belediye ekiplerince tedavisi tamamlanan eşek sahiplendirildi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kafasından ve ayağından yaralı eşeği gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı petbulance ekibi, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaparak Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Köpekler tarafından saldırıya uğradığı düşünülen eşek burada tedavi altında alındı.

Belediye ekipleri tarafından bulunduğu gün şiddetli rüzgar olmasından ötürü adı "Lodos" konulan eşeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kızılağaç Mahallesi Alazeytin Mevkii'nde yaşamını sürdüren ve yaklaşık 6 yıldır geçici hayvan bakımevlerinde gönüllü olarak çalışan Pınar Ertetik, köpek sahiplenmek için gittiği bakımevinde Lodos'un hikayesini duyduktan sonra onu sahiplenmeye karar verdi. Bahçesinde Lodos için bir yer hazırlayan Ertetik, gerekli işlemlerin ardından Lodos'u sahiplendi.

Lodos'u yük taşımak için değil, çim biçme işlerinde yardımcı olması için sahiplendiğini belirten Ertetik, "Aslında ben köpek almaya gitmiştim sonra veterinerlerimiz orada bir tane eşek olduğunu söyledi, bir Lodos günü gelmiş ve ismini de Lodos koymuşlar. Gittim baktım çok uyumlu, çok sakin, böyle çok güzel bir eşekti. Ondan sonra olur dedim alayım. Sonra belediyenin aracıyla geldi ve kısa zamanda da alıştı buraya, mutluyuz." dedi.

Lodos'u yaklaşık 6 ay önce sahiplendiğini sözlerine ekleyen Ertetik, "Lodos ile her gün çim biçiyoruz. Hatta komşunun bahçesinde de çim biçmeye başladık. Yeni taze otlar çıktı baharın gelmesiyle birlikte. Çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Bir de arada sırada beni öpmeye ve sarılmaya kalkıyor. Ben korkuyorum tabi ki çünkü hayatımda hiç alışık olmadığım büyüklükte. Yavaş yavaş ben de alışıyorum." dedi.

Bahçesinde, Lodos dışında bazılarını engelli olarak sahiplendiği 6 köpek ve 3 kedi besleyen Ertetik, zaman zaman bakımlarının zor olduğunu belirtse de hayvanlarıyla mutlu vakit geçirdiğini söyledi.



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