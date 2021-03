Milas'ta İstiklal Marşı'nın 100.yılı kutlandı

İstiklal Marşı’nın 100. Yılını Kutlama ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı kapsamında Muğla’nın Milas ilçesinde Atapark’ta tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “İstiklal Marşımız, vatanımızın ve istiklalimizin tehlikeye düştüğü bir zamanda, milletimizin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek ülküyü ortaya koyan büyük bir inancın sembolüdür” dedi.

İstiklal Marşının Kabulü ’nün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle Milas’ta etkinlik programı gerçekleştirildi. Atapark’ta düzenlenen programa Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Belediye Başkan Vekili Cüneyt İlter, kurum ve kuruluş yöneticileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan programda günün önem ve anlamını belirten konuşma Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapıldı.

Bal, törende yaptığı konuşmasında, İstiklal Marşı’mız; 12 Mart 1921’de Birinci Meclisi coşku, gurur ve heyecana sevk etmekle kalmamış; o günden bugüne, bugünden geleceğe, bağımsızlık sembolümüz olarak milletimizin benliğinde en nadide yerini almıştır. Her dizesi, her bir kelimesi milletimizi tek yürek, tek bilek haline getiren İstiklal Marşı; vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheserdir.

Milli marş isimleri o milletin bir vasfını veya marşın yazıldığı, kabul edildiği sıradaki olağanüstü bir hadiseyi işaret eder. Bizim millî marşımızın adı “İstiklâl”dir. Bu kavram milletimizin çok önemli bir karakterini belirtmektedir. Çünkü Türk Milleti tarihinde, hiçbir devrinde devletsiz kalmamış, hür ve bağımsız bir şekilde yaşamıştır ve yaşamaya da devam edecektir" dedi.

Bal’ın yapmış olduğu konuşmanın ardından kürsüye davet edilen Milas Anadolu Lisesi öğrencisi Gülçin Gökbel “Vatana Armağan” adlı şiiri seslendirdi. İlkokullar arasında düzenlenen “İstiklal Marşımızı Güzel Okuma” yarışmasında birinci olan Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğrencisi Melisa Adsan’a , ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada birinci olan İMİ ortaokulu öğrencisi Deniz Uyanık’a ve liseler arasında düzenlenen yarışmada birinci olan Fen Lisesi öğrencisi Akgün Mercan’a ödülleri takdim edildi.

Tören ilkokullar arasında düzenlenen “İstiklal Marşımızı Güzel Okuma” yarışmasında birinci olan Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğrencisi Melisa Adsan tarafından İstiklal Marşı'nın on kıtasının okunmasıyla son buldu.

