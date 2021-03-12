Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan ‘Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’ projesi devam ediyor.

Proje kapsamında ‘Kümelenme Çalışması’ için pilot il seçilen Muğla’da üç gün sürecek olan ‘Kümelenme Çalıştayı’ yapıldı. Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Dr. Mehmet Hasdemir ile İl Müdürü Barış Saylak Başkanlığında başlayan çalıştaya, Üniversiteler ve Araştırma Enstitülerinden akademisyenler, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, üst birlikler, kooperatifler, üreticiler ve teknik personelle birlikte yaklaşık 50 kişi katıldı.

Programın açılışında konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak “Muğla endemik tür açısından zengin bir bölge. Türkiye’de bulunan yaklaşık 4 bine yakın türün yüzde 12’si Muğla’da. Muğla’da Itri ve Tıbbi ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi projesi kapsamında 2020 yılında Milas Ören ile Fethiye İncirköy Mahallesi başta olmak üzere bir çok lokal bölgede üretim hızla artıyor. 2021 yılında 1,5 milyon fide dağıtımı, 2023 yılının sonuna kadar ise 3,5 milyon fide dağıtımı hedefliyoruz. Bu kadar güçlü paydaş gurubu ve üretici ile özverili çalışma sonucu bu üretimi çalıştayla taçlandırmak istiyoruz. Böylece üretimi sanayi ile buluşturmayı ve marka olarak sürdürülebilir ve kaliteli üretimle özellikle ihracatta ciddi bir pazar payı almayı hedefliyoruz” dedi.

Bakanlığın 2015 yılından bu yana yaptığı çalışmalara değinen Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, “Muğla’da ve birçok ilde yürüttüğümüz ‘Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’ projesi Muğla’da çok etkin ve hızlı ilerliyor. Bu başarının arkasında üreticinin istekli olması, çalışan ekibin ve İl Müdürünün özverili çalışması yatıyor. Bu sebeple projenin ikinci ayağı olan ‘Kümelenme’ çalışması için Muğla’yı seçtik. Bu anlamda Muğla’nın başarılı ve örnek olacağını biliyoruz. Çalıştaydan çok güzel sonuç alacağımızdan eminim. Bu kadar güçlü sivil toplum kuruluşuna, üreticiye ve ekibe sahip olan Muğla’dan çıkacak sonuç bildirgesini görmek için heyecanlıyım” dedi.

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