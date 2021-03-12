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Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

DHA

Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı


Selçuk AKBAŞ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 'Mıstress' isimli motor yatta çıkan yangında teknede bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay saat 16.30 sıralarında Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda meydana geldi. 20 metre uzunluğundaki 'Mıstress' isimli motor yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan teknedekiler, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, teknedeki 4 kişiyi kurtardıktan sonra alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen motor yat ise karaya çekildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Selçuk AKBAŞ
2021-03-12 21:44:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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