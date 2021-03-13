Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'la 3-3 berabere kalıp yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Bodrumspor, yarın evinde Sakaryaspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda hakem Efe Tanrıverdi'nin yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Tahsin Tam, Sakaryaspor'un Play-OIff yolundaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Uzun süredir yenilmiyoruz. İyi bir gidişatımız var. Sakaryaspor karşısında da kazanıp seriyi sürdüreceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2021-03-13 13:03:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.