TİM eski Başkanı Satıcı, yoğun bakımda

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Selçuk AKBAŞAykut KURT / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'da yürüyüş yaparken düşerek ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TİM eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, Bodrum'daki bir otelin bahçesinde yürüyüş yaparken düştü. Başını yere çarpan Satıcı, yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu.

Satıcı'nın yakınları ve çalışma arkadaşları, hastaneye gelerek bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Selçuk AKBAŞAykut KURT

2021-03-13 13:38:41



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