

Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (2)ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI: SARI PAPATYAMI BENDEN ALMAYIN

Muğla'nın Milas ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Bensu Narlı'nın (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Narlı'nın cenazesi ilk olarak Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki baba ocağının önüne getirildi. Anne Sevilay Narlı (49) ile baba Servet Narlı (51), kızlarının cenazesini gözyaşları içinde karşıladı.

Üzerine yazma ve seccade serilen kızının tabuta sarılan anne Sevilay Narlı, "Yavrumu almayın benden. Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün. Bu acıya yürek mi dayanır? Allah'ım bana sabırlar ver, ben nasıl böyle bir acıya dayanırım?' diye feryat etti.Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-03-13 16:07:52



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