Fethiye'de kış ortasında arazi yangını

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Muğla Fethiye ilçesinde kış ortasında arazi yangını çıktı. Foça Mahallesi'nde evlerin arasında meydana gelen yangın, çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.



Yangın öğleden sonra Foça Mahallesi 1029 Sokak’ta boş arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasındaki araziden dumanların yükseldiğini gören çevre yangına bir yandan müdahale edip diğer yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede yayılan alevler Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

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