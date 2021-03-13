Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4)

'Kim Kardashian gibi hissetmek' için servet harcadı

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İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'nın (23), eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüblmesi ile ilgili sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Serhat K.'nın arkadaşı E.D. olduğu öğrenildi. E.D.'nin 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adilyeye sevk edildi.MİLAS(Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas MUĞLA, DHA

2021-03-13 19:37:22



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