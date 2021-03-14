Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri geldi. Mürettebat değiştirmek için limana demir atan 'Viking Sea' isimli geminin Bodrum'a yanaşmasının kuruvaziyer turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Viking Sea seferi 2020 yılında koronavirüs nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Yaz sezonunda Bodrum'a 30 kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptalimiz yok. Bu geminin önemli bir özelliği var, dünyanın içinde ilk laboratuvarı olan ve covid testleri yapılan gemisi" diye konuştu.

İtalya'nın Trieste Limanı'nda uzun süredir demirli bekletildiği belirtilen 227 uzunluğundaki Viking Sea isimli kruvaziyer gemisi, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için akşam saatlerinde Bodrum Limanına yanaştı. Salgın nedeniyle seferlerine ara verdiği öğrenilen gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik yabancı mürettebatını Bodrum Cruise Port'tan aldı. 2016 yılında inşa edilen ve 930 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilen geminin, gerekli işlemlerinin ardından Limasol Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

BODRUM'A BU SEZON 30 KRUVAZİYER GEMİSİ GELECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Viking Sea seferi 2020 yılında koronavirüs nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Yaz sezonunda Bodrum'a 30 kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptalimiz yok" dedi. Bu sene beklentilerinin olduğunu söyleyen Hızlan, şunları söyledi:

"Bu sene ilk cruise gemisi Bodrum´a kısmet oldu, personel değiştirmek için geldiler. Bu iyi haber. Çünkü personel biniyor olması cruiselerin başlıyor olması anlamına geliyor. Bodrum'da 30 gemi var, Kuşadası Limanı da bize ait, orada 400 bin yolcu olucak inşallah. Güzel bir haber İstanbul Limanı, kruvaziyer limanı olarak artık bu sene açılıyor. İstanbul'un açılması demek Türkiye'ye daha çok kruvaziyer gelecek demek, dolayısıyla bizim güney limanlarımızda kruvaziyer gemisi gelecek demek. inşallah bu ilk gemi hayırlı olsun. İki yıldır çektiğimiz ızdırap son bulsun diyelim. Çünkü covid dolayısıyla en çok hasar gören endüstriyel kruvaziyer gemisi oldu. Her şey artık daha güzel olacak. Gemilerde tabi ki kendi protokolleri var. Türk hükümetinin uyguladığı protokoller var, son derece kontrollü yolcu girişi, personel girişi uygulanıyor. Biz havaalanından gelen bütün personelin bavullarını tekrar dezenfekte ettik. Gemide zaten girişte aynı kontroller yapılıyor. Gemide bulunan yolcu için karadan daha güvenli bir alan diyebiliriz, o yüzden inşallah bu senede çok iyi bir şekilde başlayıp devam edecek" dedi.

'TÜRKİYE'YE EN AZ 1 MİLYON KRUVAZİYER YOLCUSU GELECEK'

Gemi seyahatlerinin 2 yıl öncesinden planlandığını kaydeden Hızlan, "Gemi seyahatleri 2 sene önceden yapılıyor, dolayısıyla şu andan itibaren aslında 2 sene sonrasını konuşabiliriz. Önümüzdeki 2 seneyi biliyoruz ama 3 sene sonrasını en azından 3 katı 4 katı gibi düşünüyorum. Bu seneTürkiye'ye en az 1 milyon kruvaziyer yolcusunun geleceğini düşünüyorum. Bu rakam bundan da çok olabilir ama 3 sene sonra bunun 3 katı 4 katı rakamları düşünüyor olacağız. Milas'ta, İstanbul'da devreye girdiği için bu sayıyı güvenle verebilirim. Gemimiz 3 aydır konaklamadaydı, dolayısıyla hiç hareketsiz kruvaziyer açılmasını bekliyordu. İçinde 130 personel vardı. 90 personel, Bodrum'dan alınacak. Türkiye'yi seçme sebepleri ülke olarak kontrollü girişe izin vermemiz birde lojistik olarak ülkemizin çok daha uygun olması diyebilirim. Buradan sadece personel alıyorlar, yolculu trafiğide 1-2 haftaya başlayacak. Bu geminin önemli bir özelliği var, dünyanın içinde ilk laboratuvarı olan ve covid testleri yapılan gemisi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-03-14 01:44:21



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