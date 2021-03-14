Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi

DHA

Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri geldi. Mürettebat değiştirmek için limana demir atan 'Viking Sea' isimli geminin Bodrum'a yanaşmasının kuruvaziyer turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Viking Sea seferi 2020 yılında koronavirüs nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Yaz sezonunda Bodrum'a 30 kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptalimiz yok. Bu geminin önemli bir özelliği var, dünyanın içinde ilk laboratuvarı olan ve covid testleri yapılan gemisi" diye konuştu.
İtalya'nın Trieste Limanı'nda uzun süredir demirli bekletildiği belirtilen 227 uzunluğundaki Viking Sea isimli kruvaziyer gemisi, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için akşam saatlerinde Bodrum Limanına yanaştı. Salgın nedeniyle seferlerine ara verdiği öğrenilen gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik yabancı mürettebatını Bodrum Cruise Port'tan aldı. 2016 yılında inşa edilen ve 930 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilen geminin, gerekli işlemlerinin ardından Limasol Limanı'na hareket edeceği bildirildi.
BODRUM'A BU SEZON 30 KRUVAZİYER GEMİSİ GELECEK
Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Viking Sea seferi 2020 yılında koronavirüs nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Yaz sezonunda Bodrum'a 30 kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptalimiz yok" dedi. Bu sene beklentilerinin olduğunu söyleyen Hızlan, şunları söyledi:
"Bu sene ilk cruise gemisi Bodrum´a kısmet oldu, personel değiştirmek için geldiler. Bu iyi haber. Çünkü personel biniyor olması cruiselerin başlıyor olması anlamına geliyor. Bodrum'da 30 gemi var, Kuşadası Limanı da bize ait, orada 400 bin yolcu olucak inşallah. Güzel bir haber İstanbul Limanı, kruvaziyer limanı olarak artık bu sene açılıyor. İstanbul'un açılması demek Türkiye'ye daha çok kruvaziyer gelecek demek, dolayısıyla bizim güney limanlarımızda kruvaziyer gemisi gelecek demek. inşallah bu ilk gemi hayırlı olsun. İki yıldır çektiğimiz ızdırap son bulsun diyelim. Çünkü covid dolayısıyla en çok hasar gören endüstriyel kruvaziyer gemisi oldu. Her şey artık daha güzel olacak. Gemilerde tabi ki kendi protokolleri var. Türk hükümetinin uyguladığı protokoller var, son derece kontrollü yolcu girişi, personel girişi uygulanıyor. Biz havaalanından gelen bütün personelin bavullarını tekrar dezenfekte ettik. Gemide zaten girişte aynı kontroller yapılıyor. Gemide bulunan yolcu için karadan daha güvenli bir alan diyebiliriz, o yüzden inşallah bu senede çok iyi bir şekilde başlayıp devam edecek" dedi.
'TÜRKİYE'YE EN AZ 1 MİLYON KRUVAZİYER YOLCUSU GELECEK'
Gemi seyahatlerinin 2 yıl öncesinden planlandığını kaydeden Hızlan, "Gemi seyahatleri 2 sene önceden yapılıyor, dolayısıyla şu andan itibaren aslında 2 sene sonrasını konuşabiliriz. Önümüzdeki 2 seneyi biliyoruz ama 3 sene sonrasını en azından 3 katı 4 katı gibi düşünüyorum. Bu seneTürkiye'ye en az 1 milyon kruvaziyer yolcusunun geleceğini düşünüyorum. Bu rakam bundan da çok olabilir ama 3 sene sonra bunun 3 katı 4 katı rakamları düşünüyor olacağız. Milas'ta, İstanbul'da devreye girdiği için bu sayıyı güvenle verebilirim. Gemimiz 3 aydır konaklamadaydı, dolayısıyla hiç hareketsiz kruvaziyer açılmasını bekliyordu. İçinde 130 personel vardı. 90 personel, Bodrum'dan alınacak. Türkiye'yi seçme sebepleri ülke olarak kontrollü girişe izin vermemiz birde lojistik olarak ülkemizin çok daha uygun olması diyebilirim. Buradan sadece personel alıyorlar, yolculu trafiğide 1-2 haftaya başlayacak. Bu geminin önemli bir özelliği var, dünyanın içinde ilk laboratuvarı olan ve covid testleri yapılan gemisi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-03-14 01:44:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum turizmine müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
YEREL HABERLER Bodrum turizmine müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ...
Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (4)
YEREL HABERLER Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış ...
Bensu Narlı'yı göğsünden tek el ateş ederek öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bensu Narlı'yı göğsünden tek el ateş ederek öldüren ...
Fethiye'de kış ortasında arazi yangını
YEREL HABERLER Fethiye'de kış ortasında arazi yangını
Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
YEREL HABERLER Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış ...
Doğum gününe 1 hafta kala erkek arkadaşı tarafından öldürülen Bensu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Doğum gününe 1 hafta kala erkek arkadaşı tarafından ...
Jandarma karadan, Sahil Güvenlik denizden uyardı Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde sahillere akın eden vatandaşları maske ve mesafe konusunda Sahil Güvenlik ekipleri denizden, Jandarma karadan uyardı.
YEREL HABERLER Jandarma karadan, Sahil Güvenlik denizden ...
Vip’li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Vip’li uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Bir hafta sonra doğum günüydü Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Bensu baba evine getirildi Milas ilçesinde erkek arkadaşı Serhat K. tarafından silahla öldürülen Bensu Narlı’nın cenazesi helallik için baba ocağı Güllük Mahallesine getirildi
YEREL HABERLER Bir hafta sonra doğum günüydü Erkek arkadaşı ...
Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış ek ...
Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (2)
YEREL HABERLER Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış ...
TİM eski Başkanı Satıcı, yoğun bakımda
YEREL HABERLER TİM eski Başkanı Satıcı, yoğun bakımda
Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış
YEREL HABERLER Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış
Karı-koca uyuşturucu ticaretinde yakalandı Muğla’nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen karı koca Narkotik ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.
YEREL HABERLER Karı-koca uyuşturucu ticaretinde yakalandı Muğla’nın ...
Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un rakibi Sakaryaspor
Bitez Namascı’nın 20 yıllık kanalizasyon hasreti bitti Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemden kalan ve tamamlanamayan Bodrum Bitez Namascı Caddesi’nin 20 yıllık kanalizasyon hasretini giderdi.
YEREL HABERLER Bitez Namascı’nın 20 yıllık kanalizasyon hasreti ...
İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı Menteşe Belediyesi tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü için düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren çocuklar, ödüllerini Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ten aldı.
YEREL HABERLER İstiklal Marşı okuma yarışması sonuçlandı Menteşe ...
Marmaris'te kural tanımaz motosiklet sürücülerine göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te kural tanımaz motosiklet sürücülerine göz ...
Kız arkadaşını kalbinden vurdu Muğla’nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan şahıs tedbir amacıyla Muğla’ya gönderildi
YEREL HABERLER Kız arkadaşını kalbinden vurdu Muğla’nın Milas ...
Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ...
Milas'ta kadın cinayeti
YEREL HABERLER Milas'ta kadın cinayeti
Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil ...
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı Datça'da kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı Datça'da ...
19:21’de coşkuyla seslendirildi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Muğla’daki tüm okullarda saat 19:21’de İstiklal Marşı coşkuyla seslendirildi.
YEREL HABERLER 19:21’de coşkuyla seslendirildi İstiklal Marşı’nın ...