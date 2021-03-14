Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (5)

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

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İKİSİDE TUTUKLANDI

Muğla´nın Milas ilçesinde Bensu Narlı´yı (23) av tüfeği ile vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) ile zanlıya `yardım ve yataklık´ suçlamasıyla gözaltına alınan E.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. MİLAS(Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas MİLAS(Muğla)

2021-03-14 05:41:33



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