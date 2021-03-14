Fethiye potada krizden zafer çıkardı



FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişatın yanı sıra maaşlarını alamayan oyuncuların 2 haftadır yaptıkları antrenman boykotuyla sarsılan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, moralsiz gittiği deplasmanda Petkimspor'u 79-69 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlandı. Ligde 24 haftada 6 galibiyete ulaşan Fethiye, sıkıntılı dönemde hayati öneme sahip galibiyetle kendine geldi. Fethiye Bld'nin son transferi Ricky Ledo, Petkimspor potasına 30 sayı göndererek galibiyetin mimarı oldu. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay, maçın ardından takımın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "İyi olan günlerde basketbol sayesinde ayakta durabiliyorsak, zor günlerde de tutunacağımız tek dal basketbol. Bizi kurtaracak tek dalın basketbol olduğunu söyledim oyuncularıma. Onlar da reaksiyon verdiler. Onur mücadelesi kazanan oyuncularımla gurur duyuyorum. Sıkıntılı günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Haftaya yeni onur mücadelemiz olacak" açıklamasını yaptı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-03-14 12:30:07



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