MHP Datça İlçe yönetimi sağlık çalışanlarını unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının günülerini kutladı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetimi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi Başhekimi M. Armağan Ada, hastanedeki sağlık çalışanlarını ile sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Akyel, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" vecizesiyle yola çıkarak sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız" dedi.

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