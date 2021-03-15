Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem 

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Muğla DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.55'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ve 6,98 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla

2021-03-15 05:23:25



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