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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavaklıdere’de 17 bin m2’lik üst yapı tamamlandı

İHA

Kavaklıdere’de 17 bin m2’lik üst yapı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere’de tamamlanan 11 milyonluk kanalizasyon çalışması sonrasında, Kavaklıdere Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında bedeli Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenen üst yapı çalışmalarının 17 bin metrekarelik kısmı tamamlandı.
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi merkez mahallelerini kapsayan 11 bin 550 metre kanalizasyon şebeke hattı ile 8 bin 730 metre içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantısı çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Kavaklıdere Belediyesi arasında üst yapı çalışmaları için protokol imzalandı.
Yatırım Büyükşehir Belediyesinden, yapımı ilçe belediyesinden
İmzalanan protokol kapsamında Kavaklıdere Belediyesi 2 milyon 522 bin TL karşılığında kazı çalışmalarının yapıldığı muhtelif cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek olan 2 milyon 522 bin TL’lik iş kapsamında ilçede toplam 40 bin m2 beton parke taşı, 2 bin metre beton bordür, 4 bin 240 m2 granit begonit taş kaplama çalışması yapılacak.
MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Kavaklıdere Belediyesi koordinasyonunda yapılan üst yapı tamiratı çalışmasında bugüne kadar 14 bin m2 beton parke taşı, 600 metre beton bordür, 2 bin 300 m2 granit begonit taş kaplama çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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