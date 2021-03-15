Fethiye’de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak tekne limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Boncuklu koyu açıklarında makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen içinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Boncuklu koyu açıklarında sürüklenen 8,5 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.