TÜRÇEV Akyaka’da plaj temizliği yaptı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Avrupa Çevre Ajansı’nın deniz çöpleri izleme komitesi programı kapsamında Akyaka Kermetur’da plaj temizliği yaptı.

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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ve Ula Belediyesi işbirliğinde Akyaka’nın Kermetur plajında çöp temizlik etkinliği düzenlendi.

TÜRÇEV Avrupa Ajansının ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında düzenlenen etkinlik Kermetur plajının 100 metrelik sahilinde gerçekleştirildi. Toplanan atıklar ayrı ayrı değerlendirilirken, plastik atık, cemseramik, metal, kağıtkarton, kumaş, kauçuk gibi 35 kilogram atık toplantı.

Atıkların toplandığı alanın izlenmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı.

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