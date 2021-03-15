Büyükşehir’in ilk yardım eğitimleri başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen ilk yardım eğitimlerine tekrar başladı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kendi çalışanlarına, resmi kurumlarda çalışan personellere ve muhtarlara yönelik temel ilk yardım eğitimleri 1 Mart itibari ile pandemi kısıtlamaların azalmasıyla birlikte yenilenen ilk yardım yönetmeliğine göre tekrar başladı.

2018 yılı Kasım ayında hizmete giren Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitim merkezinde, personele, resmi kurumların personeline ve muhtara yönelik verilen ilk yardım eğitimlerine bugüne kadar 808 kişi katıldı.

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