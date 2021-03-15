Bodrum Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına özel klip

Bodrum Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlara özel bir video hazırladı. Zor şartlarda insanlık için büyük görevler üstlenen sağlık çalışanları için hazırlanan videoda ilçede görev yapan doktorlar yer aldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda hazırlanan videoda, Bodrum Belediyesi bünyesinde ve ilçedeki bazı kuruluşlarda görev yapan doktorlar yer aldı. Kovid19 salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren ailelerinden, arkadaşlarından, sevdiklerin ve özel hayatlarından fedakarlık eden sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nda unutmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hayatlarının en özel anlarını, hatta hayatlarını bizler için feda eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Size minnettarız." dedi.

Başkan Aras, "Özellikle pandemi başından bu yana, gece gündüz demeden, canları pahasına büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren her bölümdeki sağlık çalışanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu zor dönemde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum" dedi.



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