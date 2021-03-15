Putin'in açıklaması ve aşı önceliği Marmarisli turizmciyi umutlandırdı



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmcilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşları için kısıtlama getirmeyeceğini duyurmasıyla umutlar arttı. İngilizler´den sonra en fazla Ruslar´ın tercih ettiği Muğla'da turizmciler, haberi sevinçle karşıladı.

Dünyanın gözde turizm şehirlerinden Marmaris´de turizmciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vatandaşlarının kısıtlama olmadan yurtdışında tatil yapacaklarını açıklaması umutları artırdı. Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça gibi dünyaca bilinen şehirlerine en fazla İngiliz turist gelirken ikinci sırada Ruslar yer alıyor. Koronavirüs salgınına rağmen geçen sene Türkiye'yi güvenli kabul eden 693 bin İngiliz, Muğla'da tatil yaparken 2´ci sırada 273 bin le Ruslar yer aldı. 3´cü ise 117 bin kişiyle Ukraynalı turistler oldu.

PUTİN AÇIKLAMASI UMUTLARI ARTIRDI

Rus yetkililerden beklenen açıklamanın geldiğini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Muğla'nın turistik şehirlerine İngilizler başta olmak üzere Ruslar ve Ukraynalılar ciddi sayıda gelmektedir. Türkiye genelinde ise birinci pazarımız Rusya, ikincisi ise İngilizler. Rus tur şirketleriyle yaptığımız görüşmelerde Muğla ve Antalya'ya ciddi talep var. Turizm sektöründe çalışanlara aşı önceliğini verme çabamız sonuç getirdi. Aşılama başladığında turistler için güven bir kat daha artacaktır. Konaklama tesislerimizde koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra sertifikalara aşılama da eklenince birçok turistik ülkeden önde olacağız. Son üç yılda Rus pazarımız çok iyi ve her yıl artarak devam ediyor. Rus ve Türk yetkilileri arasında sağlam ilişkiler bu pazarda payımızı artırmıştır" dedi.

TURİZİMCİLERE AŞI ÖNCELİĞİ SEVİNDİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasının umut olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin de "18 Nisan tarihinde Dalaman Havalimanı'na Rusya'dan çok sayıda turist gelecek. Bu tip açıklamalar sevindirici. Muğla pazarı, İngiliz ve Rus destinasyonları üzerine kurulu. Geçen sene koronavirüs salgınında Marmaris´te , Rus turistlerle yüzler güldü. Umutla bekliyoruz" diye konuştu.

Esin, Sağlık Bakanlığı'nın turizmcilere aşı önceliği verildiği yönünde yapacağı açıklamanın bölgedeki gelişmeye katkı sağlayacağını belirtti. Esin, "Turizmciler olarak sektör çalışanlarına aşı önceliği verilmesi için Bakanlık nezdinde çok sayıda görüşmemiz oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından görüşmelerimiz kabul gördü ve aşı önceliği verildi. Aşılama kısa sürede başlar ise güvenli olan ülkemiz için diğer turizm ülkelerinin bir adım önünde olacamkın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-03-15 16:26:01



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