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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarisli turizmciler çifte sevinç yaşıyor

İHA

Marmarisli turizmciler çifte sevinç yaşıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinden dolayı önceki yıllara göre sönük geçen turizm sektörüne ilk müjdeli haber, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un öncelikli aşılama açıklaması ile geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşları için kısıtlama getirmeyeceğini duyurmasıyla umutları bir kat daha artan turizmciler, sezon için hazırlıklara başladı.
Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Marmaris, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vatandaşlarının kısıtlama olmadan yurtdışında tatil yapılabilir açıklamasının ardından sezon için hazırlanmaya başladı. İngilizlerden sonra en fazla Rus turist ağırlayan Marmarisli turizmciler güvenli turizm sertifikası ile tüm dünyaya önder olmuştu.
Muğla’nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça gibi dünyaca ünlü turistik şehirlerine en fazla İngiliz gelirken, ikinci sırayı da Ruslar alıyor. Korona virüs salgınına rağmen geçen sene Türkiye’yi güvenli kabul eden 693 bin İngiliz Muğla’nın turistik şehirlerinde tatil yaparken, ikinci sırada 273 binle Ruslar yer aldı. Üçüncü sırada ise 117 bin Ukraynalı yer aldı.

"İlk uçak 18 Nisan'da gelecek"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya pazarı konusunda zaten çok fazla bir sıkıntımız yoktu. Aldığımız bilgilere göre 18 Nisan tarihinde Dalaman Havalimanı’na Rusya’dan ilk uçak inecek. Muğla pazarı İngiliz ve Ruslar üzerine daha yoğun talep ediliyor. Geçen sene korona virüs salgınında Marmaris Rus ve Ukraynalı turistlerle sezonu kurtardı sayılır. Bu sezon da tabii ki biz turizmcilerin alacağı tedbirler ve özveriler ile daha da iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

"Büyük katkı sağlayacak"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın turizmcilere aşı önceliği açıklamasının büyük katkısı olacağını söyleyen Esin, “Turizmciler olarak sektör çalışanlarına aşı önceliği verilmesi için bakanlık nezdinde çok sayıda görüşmelerimiz olmuştu. Aşılama kısa süre içinde başlar ise zaten güvenli olan ülkemiz için diğer turizm ülkelerinin bir adım önünde oluruz. Turizm çalışanlarına öncelik tanınacak olması zaten gereken ve ciddi anlamda süreklilik gerektiren bir durum. Turizmde başarı bekliyorsak, öncelikle turizmcinin aşılanmasının yapılması gerekiyordu. Bu da ciddi anlamda pozitif anlamda etki oluşturacak diye düşünüyorum. Turizm sektöründe sosyal sağlık güvenceli olan ve tüm otel işletmecileri www.turizmpersoneli.tga.gov.tr üzerinden başvurup formu doldurup sırası gelince aşı bildirimi gelecektir” şeklinde konuştu.

"Önemli bir adım oldu"
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, “Öncelikle aşılamada öncelikli sektör olmamız gerçekten çok sevindirici. Bununla ilgili ben Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomisine bu kadar döviz kazandıran bu sektörün rekabet edebilmesi için de bu gerçekten olması gereken bir durum diyebiliriz. Aynı zamanda da personelimizi korumak adına önemli bir adım oldu. İnşallah aşılarımız geldiği zaman öncelikli olarak aşılanmaya başlayacağız" dedi.

"Ruslar bu habere çok sevindi"
Başkan Bülbüloğlu Rusya pazarı hakkında yaptığı açıklamada, "Putin’in açıklamaları bizi çok sevindirdi. Rusya bizim için çok önemli bu pazar hem bölgemiz adına hem Türkiye turizmi adını çok önemli bir adım diyebiliriz. İngiltere'den sonra, ikinci büyük pazar zaten Rusya ve Ukrayna pazarı. Bu açıklama ile birlikte Rus pazarı ile beraber Ukrayna pazarının önümüzdeki yıllarda çok büyüyeceğini ve bölgeyi kalkındıran pazarlarından olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Rusya'nın 40 bölgesinden Türkiye'ye turistler geliyor bu haber Türkiye'de tur operatörlerinin de ellerini çok kuvvetlendirecek. Bu haberin Rusya'da bizi seven Türkiye sevdalısı Rusları da çok sevindirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"Güvenli turizm sertifikası ile tüm dünyaya örnek olduk"
Başkan Bülbüloğlu güvenli turizm sertifikasının tüm dünyaya örnek olduğunu ifade ederek, "Güvenli turizm sertifikası geçen sene bütün dünyaya örnek oldu çok da başarılı bir şekilde yürüttük, bunu da bütün dünyaya ispatladık. Hatta herkes bizi örnek aldı diyebiliriz. Türkiye Geliştirme Ajansı ile birlikte çok dinamik bir yapıda ilerliyoruz sürekli bu güvenli turizm konusunda genelge genişliyor yeni yeni eklemeler yapılıyor. En son 30 odanın altında otelcilerin de bu sertifikayı alması zorunluluğu çıktı. TGA’nın kapsamında ilerleyecek olan aşılama programında güvenli turizm sertifikası olmayan oteller ve personellere aşı yapılmayacak" açıklamasında bulundu.
İngiltere'den, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Polonya'dan Nisan ayından sonra ciddi bir turist akını olacağını da belirten Bülbüloğlu "Geçen yıl rüştümüzü ispatladık" dedi.

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