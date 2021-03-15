Yunanlılar 11 göçmeni lastik botla geri gönderdi Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilen 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında lastik bot içindeki 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris Kızıl ada açıklarında lastik bot içeresinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisine ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 11 düzeniz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan 11 düzensiz göçmene ilk yardım müdahalesi ve kumanya verilmesinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

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