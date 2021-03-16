Muğla’da ilk defa yapıldı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümünde çok ender görülen Böbreküstü bezi kanaması erken müdahale ile tedavi edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine karın ve böğür ağrısı ile başvuran ve böbreküstü bezi kanaması tanısı konulan hasta Sunay Karakurt, böbrek bezi Çocuk Cerrahisi Bölümü tarafından çıkartılarak hayatta kalması sağlandı.

Travma öyküsü olmayan hastanın acil serviste yapılan muayene, görüntüleme ve tetkikleri sonucunda sol böbreküstü bezi kanaması tanısı konularak yoğun bakımda takibe alındı. Takibinde kan nakli ihtiyacı devam eden ve kanaması tedaviye rağmen durmayan hasta acil olarak ameliyata alınarak kanayan böbreküstü bezi çıkartıldı.

2 saat süren operasyon Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Nazile Ertürk, Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Dr. Muhammed Kurt tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, bu süreçte anestezi ile uyutulması ve hemodinami takibi Dr. Gülseda Dede ve anesteziyoloji ekibi tarafından yapıldı.

Yoğun bakım sürecinde Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Çoban ve ekibi tarafından takip edilen hastanın ek kan nakli ihtiyacı olmadı. Çocuk cerrahisi kliniğinde yoğun bakım sonrası takipleri normal seyreden hasta taburcu edildi.

Böbreküstü bezinin patolojik incelemesinde adenom (iyi huylu böbrek bezi tümörü) kanaması olarak raporlandı. Böbreküstü bezi kanaması ergenlik döneminde tüm dünyada nadiren görülen bir hastalık olduğu ve acil tanı ve tedavi gerektirdiği açıklandı. Tanı ve tedavinin gecikmesi veya doğru uygulanmamasının ölümle sonuçlanabileceği açıklanırken, Muğla’da ilk kez uygulanan ve başarı ile sonuçlanan operasyon sonrasında hastanın hem kanaması durduruldu, hem de ileride sorun yaratabilecek iyi huylu böbrek üstü tümörü çıkartılmış oldu.

Muğla’da ilk defa gerçekleş ameliyat ile yeniden hayata tutunan Sunay Karakurt, kendilerine güven veren ve doğru bilgilendiren doktor ve hemşireleri sayesinde korkmadan ameliyata girdiğini, yeni hayatı için emeği geçen tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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