Bodrum'da fırtına çıktı, yelkenli karaya oturdu

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli, sürüklenerek karaya oturdu.

Bodrum'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınada, Turgutreis Mahallesi açıklarında tonozda bağlı olan 15 metre uzunluğundaki 'Elifce' isimli yelkenlinin halatı, koptu. Rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturan yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri de iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-03-16 17:19:07



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