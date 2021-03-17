Muğla’da kar mesaisi

Muğla’nın yüksek bölgelerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle Menteşe ilçesi Yılanlı ve Seydikemer ilçesi Yayla Mahallesi yollarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşımın aksamaması için gece saatlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kar yağışından etkilenen bölgelerde ulaşımın akmaması için gece gündüz görev yapıyor. Özellikle kırsal mahalle yollarının açık tutulması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarına da devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Seydikemer İlçesi Yayla Mahallesi yolları ile Menteşe ilçesi Yılanlı grup yollarında kar yağışından etkilenen yollarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kepçe, kar sıyırıcı ve tuzlayıcı kamyonlarla ulaşımın akmaması için çalışmalar sürüyor,

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