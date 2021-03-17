Başkan Gürün’den 18 Mart Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün dünya tarihini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bazı savaşların sonuçlarının sadece savaşan ülkeleri değil birçok dünya ülkesini ilgilendirebileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Çanakkale destanının da bu savaşlardan biri olduğunu söyledi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının ve Türk askerinin kahramanlığının 106 yıldır Çanakkale’de güneş gibi parladığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türk tarihi sayısız zaferlerle ve başarılarla doludur. Anadolu topraklarını vatan yapmak için verilen savaşların yanında, vatan topraklarını işgalden kurtarmak ve bağımsızlık içinde birçok savaş verilmiştir. İşte bu savaşlardan biri de Çanakkale cephesinde işgal devletlerine karşı verilen ve dünya tarihini değiştiren 18 Mart Çanakkale destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın en güçlü devletlerine cepheleri dar ettiği, bir karış vatan toprağına milyonlarca merminin düştüğü, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan bir kahramanlık öyküsüdür. Bundan 106 yıl önce ülkemizin her şehrinden gözü kara askerler Çanakkale cephesine gitmiş, vatan toprakları için tek yürek olmuştur.

İleride Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhunun temelini oluşturacak cesaret Çanakkale’de doğmuş ve alevlenmiştir. Türk Milleti’ni en umutsuz olduğu anda cesareti, ileri görüşlülüğü, dehasıyla bir arada tutan Çanakkale’yi geçilmez yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, bizlere gurur duyulacak bir tarih ve böyle yaşanası bir ülke bıraktıkları için teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

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